COORDINAMENTO NAZIONALE PER GLI ALBERI E IL PAESAGGIO: AGRONOMO NATURALISTA MORELLI A GIULIANOVA

GIULIANOVA – Un importante incontro con l’agronomo naturalista Giovanni Morelli, componente del comitato scientifico Co.Na.Al.pa., membro della società italiana di arboricoltura, esperto di valutazione e di stabilità degli alberi e tra l’altro tra i massimi esperti di gestione dei pini a livello internazionale.

Si terrà a Giulianova (Teramo) il prossimo 5 maggio, in sala Buozzi: ad annunciarlo, in una nota, il Coordinamento Nazionale per gli alberi e il paesaggio.

Di seguito la nota completa.

Co.n.al.pa., ritenendo un valore aggiunto il confronto tra le diverse sensibilità, continua nella sua azione di osservazione, informazione, collaborazione e proposta; non è stato facile ottenere quest’appuntamento con il dott. Morelli, visti i suoi innumerevoli impegni ma siamo riusciti ad assicurarci una data utile; qualcuno potrà osservare che è tardi ma non è mai troppo tardi, dato che a Giulianova, per fortuna, abbiamo un patrimonio arboreo non indifferente e c’è ancora tanto da sottoporre all’ analisi ed al giudizio dell’esperto: alberi ammalati, alberi storici, piante capitozzate, parchi in sofferenza, piazze e parcheggi da ristrutturare che necessitano di interventi.

Proponiamo questa occasione di confronto invitando tecnici, amministratori e cittadini per proporre le migliori pratiche e prendere le migliori decisioni che siano rispettose dell’ambiente, del territorio e che tutelino l’integrità del nostro patrimonio arboreo.