COPERTURA TOTALE BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE, GD ABRUZZO: “SODDISATTI, ASPETTIAMO I FATTI”

L’AQUILA – I Giovani Democratici d’Abruzzo esprimono soddisfazione per l’annuncio in conferenza stampa del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, riguardante lo stanziamento dei fondi necessari alla copertura totale delle borse di studio universitarie degli studenti iscritti negli Atenei Abruzzesi.

“È una notizia da accogliere senz’altro con cauto ottimismo – affermano il segretario regionale Claudio Mastrangelo e il responsabile università Luca Guerrini – ma questa Giunta ci ha abituati a non fidarci degli annunci in pompa magna nelle conferenza stampa, bensì ad attendere le carte che provino l’effettivo stanziamento annunciato”.

“Marsilio, tuttavia, continua a fornire durante le conferenze stampa informazioni non del tutto complete agli abruzzesi sugli accadimenti degli anni passati. Non è vero infatti che unicamente la sua Giunta è riuscita, negli ultimi due anni, a reperire i fondi per la totalità delle borse di studio. Basta consultare i siti web delle Adsu di Teramo, L’Aquila e Chieti-Pescara per verificare che già la Giunta D’Alfonso riusciva nell’intento, pur dovendo le associazioni universitarie mobilitarsi e farsi sentire ogni anno, esattamente come avvenuto negli ultimi anni con la Giunta Marsilio”.

Ma il Presidente Marsilio, concludono i Gd “è da comprendere poiché è normale che non abbia contezza degli accadimenti precedenti alla sua Amministrazione, quando l’Abruzzo sapeva a stento dove fosse; tuttavia, durante le conferenze stampa è affiancato dal Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri che, potendo ricordare le annate precedenti, non corregge il Presidente della Giunta Regionale”.