COPPA INTERAMNIA, IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO,” UN’EMOZIONE LUNGA 50 ANNI”

TERAMO – “La Coppa Interamnia non è soltanto una straordinaria manifestazione sportiva, né anche una incredibile occasione di confronto e di crescita sociale e culturale. È un’emozione lunga cinquant’anni”. Lo afferma il presidente della Provincia, Camillo D’Angelo.

“È la storia di un sogno che si è fatto realtà e che, per mezzo secolo, ha reso vivente non solo l’ideale decoubertiniano dello sport, ma anche quello più antico del momento sportivo come silenzio delle armi, come sospensione dei conflitti, come trionfo dell’uomo tra gli uomini. È in questo piccolo angolo di Mondo, che il Mondo è venuto a “giocare”, dimenticando le logiche assurde dei Paesi in guerra, le diplomazie mute delle Nazioni che si negavano il dialogo, finanche l’odio eterno di terre divise da questioni di fede. A Teramo hanno giocato”.

“Per questo, da Presidente della Provincia, nell’anno in cui la Coppa più di sempre si aprirà al territorio, voglio porgere il mio personale augurio, che idealmente immagino essere un abbraccio che possa riunire, nel nostro territorio, i quindicimila ospiti che verranno da ogni parte del Mondo a Teramo. Per giocare. Un “gioco” che sarà reso ancor più memorabile dalla nascita, grazie alla Coppa, della bandiera delle bandiere, quella “bandiera del Mondo” che, partendo da qui, dalla nostra città capoluogo, possa diventare l’emblema visibile dell’abbraccio dei popoli. La Coppa ha cinquant’anni”.