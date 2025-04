COPPA ITALIA CSEN 2025: PESCARA CAPITALE DEL KARATE E DELLO SPORT INTEGRATO

PESCARA – La città di Pescara si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno: la Coppa Italia Karate CSEN 2025, in programma il 26 e 27 aprile nel Palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pescara su iniziativa dell’assessore allo Sport Patrizia Martelli, vedrà la partecipazione di oltre 160 società sportive e più di 2000 atleti provenienti da tutta Italia, trasformando Pescara nel punto di riferimento nazionale per il Karate e lo Sport Integrato.

La manifestazione, coordinata dalla responsabile nazionale Karate CSEN Delia Piralli, membro del Consiglio nazionale del CONI, e dal maestro Massimiliano Roncato, responsabile nazionale degli ufficiali di gara CSEN, garantirà uno standard tecnico elevatissimo e un’organizzazione collaudata e professionale.

Il programma prevede:

•⁠ ⁠Sabato 26 aprile: gare delle cinture marroni e nere per il kata e il kumite agonistico, con sospensione alle ore 10:00 in segno di rispetto per le esequie solenni di Papa Francesco, e ripresa solo a conclusione della cerimonia funebre.

•⁠ ⁠Domenica 27 aprile: protagonisti i giovani e i bambini con le gare delle cinture colorate.

“Accogliere la Coppa Italia Karate CSEN 2025 a Pescara è motivo di grande orgoglio – dichiara l’assessore allo Sport Patrizia Martelli –. Manifestazioni come questa confermano la nostra vocazione come Città dello Sport e rappresentano un volano straordinario per il turismo sportivo, capace di generare movimento, relazioni e valore per tutto il territorio. Ma soprattutto, eventi di questo genere raccontano la bellezza dello sport nella sua forma più autentica: agonismo, inclusione e passione. La presenza di 55 atleti diversamente abili è il cuore pulsante di questa due giorni: un messaggio potente di integrazione e rispetto che siamo fieri di sostenere”.

“Lo sport in Abruzzo, è una realtà vibrante e inclusiva – dichiara il neo presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando – con iniziative che abbracciano ogni angolo della regione. Pescara, in particolare, si distingue come un punto di riferimento grazie al contributo di realtà come Csen che promuovono attività sportive di grande valore. In ambito regionale, lo sport abruzzese si dimostra un elemento chiave per la comunità, favorendo l’integrazione e il benessere. Pescara non è solo il cuore pulsante del movimento sportivo locale, ma rappresenta anche un modello per l’intera regione. Un aspetto significativo è l’attenzione riservata a persone con disabilità: con 8.500 partecipanti coinvolti in attività sportive, l’Abruzzo si impegna a garantire accessibilità e partecipazione per tutti. Questo straordinario esempio di inclusione – conclude Passacantando – rende la regione una realtà di riferimento anche a livello nazionale, rafforzando il legame tra sport e solidarietà”.

Per Ugo Salines, vicepresidente nazionale e presidente regionale CSEN, “Pescara è una città perfetta per questi eventi, perché non solo è in una posizione centrale geograficamente ma perché ha impianti di alto livello come il Pala Giovanni Paolo II. Per noi lo sport e l’inclusione viaggiano di pari passo. Come CSEN, ci complimentiamo con Agostino Toppi che promuove eventi come la Coppa Italia di Karate integrato che dà la possibilità a tutti di poter praticare questo sport”.

Queste, infine, le dichiarazioni di Agostino Toppi, referente regionale CSEN Karate: “Questa è una manifestazione importante di respiro nazionale che darà la possibilità a bambini, adulti, veterani e ragazzi con disabilità di gareggiare. Gli alberghi sono pieni in città e questo appuntamento rappresenta il fiore all’occhiello della nostra attività che metterà Pescara e l’Abruzzo al centro dell’attenzione degli appassionati italiani del Karate. Siamo davvero fieri e orgogliosi di aver portato qui la Coppa Italia”.