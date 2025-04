COPPA ITALIA KARATE CSEN 2025: A PESCARA OLTRE 2MILA ATLETI DA TUTTA ITALIA

PESCARA – Pescara sarà protagonista di un evento sportivo di portata nazionale: la Coppa Italia Karate CSEN, con oltre 200 società sportive iscritte, con più di 2.000 atleti provenienti da tutta Italia che sfideranno al Palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II.

L’evento – in programma per 26 e 27 aprile – sarà coordinato dalla responsabile nazionale di CSEN Karate, Delia Piralli, del Consiglio nazionale del CONI, e dal maestro Massimiliano Roncato, responsabile nazionale degli ufficiali di gara per CSEN.

Alla competizione è prevista la partecipazione di numerosi ragazzi disabili, in linea con la missione di CSEN di promuovere lo sport come strumento di inclusione e integrazione sociale.

La manifestazione sportiva sarà presentata domani, mercoledì 23 aprile, alle ore 11, nella sala Giunta del Comune di Pescara.

Alla conferenza stampa saranno presenti, il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, Francesco Proietti, presidente nazionale CSEN; Delia Piralli, referente nazionale CSEN karate e consigliere nazionale CONI; Ugo Salines, presidente regionale e vice presidente nazionale CSEN; Antonello Passacantando, neo presidente CONI Abruzzo.