CORECOM ABRUZZO: INCONTRO TRA PRESIDENTE CHIAVAROLI IL CAPO REDATTORE RAI 3 ABRUZZO PACITTI

L’AQUILA – Si è svolto ieri un incontro ufficiale tra il caporedattore di Rai 3 Abruzzo, Paolo Pacitti e il Presidente del Co.re.com Abruzzo Riccardo Chiavaroli.

Al termine, i due partecipanti hanno dichiarato: “L’incontro è stato davvero molto utile, tanto che abbiamo convenuto come quella odierna sia stata di fatto la prima di una serie di riunioni a cadenza periodica per meglio organizzare le attività paritetiche che la normativa assegna a Rai 3 Abruzzo e al Co.re.com”. Inoltre, Pacitti e Chiavaroli hanno reso noto che a breve verrà dato un nuovo e più moderno impulso ai “Programmi dell’accesso” (le trasmissioni televisive e radiofoniche autogestite da enti, associazioni, gruppi che operano nell’associazionismo senza scopi di lucro) e ad un progetto sperimentale sulla LIS (la Lingua dei Segni Italiani) che potrà portare Co.re.com e Rai 3 Abruzzo ad essere tra i primi in Italia a realizzare, su base regionale, alcune edizioni di telegiornali anche con l’uso del linguaggio dei segni. (red)