CORECOM, INSEDIATO NUOVO CDA: VIA LIBERA A 140MILA EURO A SOSTEGNO DELLE TV LOCALI

L’AQUILA – Si è insediato questa mattina il nuovo Cda del Corecom Abruzzo composto dal presidente Riccardo Chiavaroli e dai due componenti Gaetano Di Tommaso e Roberta Galeotti. La prima riunione si è tenuta online sulla piattaforma condivisa dai vertici degli uffici regionali: la dottoressa Michela Leacche e la collega Annalisa Ianni.

Il neo presidente Chiavaroli ha aperto la seduta complimentandosi con le rappresentanti dell’ufficio per gli straordinari risultati raggiunti dal Corecom, confermando la volontà di mantenere la continuità amministrativa dell’Autorità Regionale, nonché augurando un buon lavoro ai nuovi componenti. Il Cda ha approvato la proposta di deliberazione relativa ai 140 mila euro, come intervento straordinario a sostegno delle Tv locali. Il Corecom ha poi proceduto a dare seguito alla Legge del Consiglio regionale per preparare la Campagna di Promozione dei prodotti abruzzesi.

