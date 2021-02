CORECOM: MARSILIO NOMINA NUOVO PRESIDENTE, E’ L’EX CONSIGLIERE REGIONALE FI CHIAVAROLI, ORA LEGHISTA

L’AQUILA – Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio di Fratelli d’Italia, ha firmato il decreto di nomina per la presidenza del Corecom, il comitato regionale per le comunicazioni, affidando l’incarico a Ricardo Chiavaroli, ex consigliere regionale di Forza Italia, ora alla Lega.

Il 22 ottobre era scaduto il mandato del presidente “provvisorio” Giuseppe La Rana, in quota Fratelli d’Italia e dei componenti Ottaviano Gentile e Michela Ridolfi. Questo dopo che il mandato del presidente Filippo Lucci era stato “accorciato” in virtù di una legge regionale che ha inserito anche i mesi di prorogatio nel calcolo della durata massima dell’incarico di 5 anni rinnovabili.

La nomina di Chiavaroli ha fatto seguito a quella da parte del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, dei due nuovi componenti, la giornalista aquilana Roberta Galeotti e l’avvocato Gaetano Di Tommaso.

Secondo quanto si è appreso la Galeotti, ex direttore ed editore del quotidiano Il Capoluogo.it, è stata nominata in quota Forza Italia, mentre l’avvocato Di Tommaso in quota Movimento 5 Stelle.

La nuova terna resterà in carica per 5 anni. (f.t.)

