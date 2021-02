CORECOM: NOMINATI COMPONENTI LA GIORNALISTA GALEOTTI E L’AVVOCATO DI TOMMASO

L’AQUILA – Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, ha firmato i decreti di nomina come componenti del Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) la giornalista Roberta Galeotti e l’avvocato Gaetano Di Tommaso.

Secondo quanto si è appreso la Galeotti, ex direttore ed editore del quotidiano Il Capoluogo.it, è stata nominata in quota Forza Italia, mentre l’avvocato Di Tommaso in quota Movimento 5 Stelle.

il 22 ottobre è scaduto il mandato del presidente “provvisorio” Giuseppe La Rana, e dei componenti Ottaviano Gentile e Michela Ridolfi.

Da allora il comitato opera in regime di prorogatio in attesa dell’esito due bandi, uno per i componenti, indetto a metà agosto, e uno per il presidente, pubblicato l’11 ottobre scorso. E questa volta la nuova terna resterà in carica per 5 anni.

Sostituiscono Ottaviano Gentile e Michele Ridolfi in regime di prorogatio da quando il 22 ottobre scorso è scaduto il mandato insieme a quello del presidente, Giuseppe La Rana, la cui nomina è di competenza del presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia.

La Rana, nominato a gennaio 2020 in sostituzione di Filippo Lucci, stando a fonti vicine al centrodestra, non sarà confermato. Tra i possibili sostituti si fa il nome dell’ex consigliere regionale di Forza Italia Riccardo Chiavaroli, ora alla Lega.

Download in PDF©