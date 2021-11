CORECOM: “PREOCCUPANTE SOPPRESSIONE DELLA TERZA EDIZIONE DEL TG RAI REGIONALE”

L’AQUILA – “La notizia che la terza edizione dei TG regionali della Rai sarà eliminata ci preoccupa molto in quanto indebolisce le nostre strutture territoriali, segno evidente di un progressivo processo di centralizzazione della Rai”. Lo dichiara il presidente del Corecom Abruzzo, Giuseppe La Rana, che aggiunge: “Il servizio pubblico non può privarsi del ruolo di prossimità svolto egregiamente dalle redazioni regionali; tagliare un’edizione spoglierebbe i territori di un servizio di informazione di qualità ed autorevolezza, e priverebbe cittadini e istituzioni di un essenziale strumento di relazione che, specie in questi anni di emergenza, ha costituito un caposaldo nella lotta alla pandemia”.

“Ho già assunto contatti con la direzione Rai affinché tale patrimonio collettivo non venga immolato sull’altare di disposizioni aziendali che produrrebbero l’unico effetto negativo di impoverire le comunità locali” conclude La Rana.