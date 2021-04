CORECOM: PROMOZIONE ECCELLENZE ABRUZZESI, PROROGATI I TERMINI PER AVVISO

PESCARA – Sono stati riaperti, per ulteriori 10 giorni, i termini per la presentazione delle domande relative alle manifestazione di interesse da parte degli operatori economici di comunicazione e dell’informazione locale (tv, radio, giornali, testate on line) alla divulgazione della campagna pubblicitaria istituzionale finalizzata ad incentivare e promuovere le eccellenze regionali abruzzesi.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è quindi il 30 aprile. “Si tratta di una decisione – spiega il presidente del Co.re.com Abruzzo Riccardo Chiavaroli – finalizzata a consentire una più ampia partecipazione da parte degli editori regionali. Dopo questi ulteriori 10 giorni si procederà a portare a termine gli ultimi passaggi e successivamente, a stretto giro, partirà la campagna di promozione istituzionale finalizzata a incentivare e promuovere la nostra regione e le eccellenze, con il primo spot. Chi avesse già inoltrato la domanda – conclude Chiavaroli – naturalmente non deve ripresentarla”.

La documentazione relativa all’avviso è consultabile al seguente link: https://www.corecomabruzzo.it/avviso-pubblico-di-riapertura-dei-termini-per-la-manifestazione-di-interesse-alla-divulgazione-della