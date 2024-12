CORECOM: TIZIANA GRASSI NUOVO DIRIGENTE, VOTO UNAMINE UFFICIO PRESIDENZA DOPO SCONTRO FI E FDI

L’AQUILA – Tiziana Grassi è il nuovo dirigente del Corecom al posto di Michela Leacche, diventata direttore amministrativo del Consiglio regionale, al centro di polemiche per la gestione della vicenda della fondazione Crea, oggetto degli attacchi della minoranza in quanto rimane ancora responsabile Anti-corruzione.

Grassi che lascia il posto di dirigente del personale del Consiglio regionale, è ritenuta una fedelissima di Paolo Costanzi, capo del Dipartimento Cultura e Sociale, ed ex storico direttore amministrativo del Consiglio regionale, predecessore della stessa Leacche.

La sua nomina è stata votata alla unanimità dall’ufficio di presidenza riunito all’Aquila. Grassi, dirigente molto stimato dentro e fuori il Consiglio regionale, era stata l’unica a rispondere al bando scaduto ieri.

Arrivare al varo del bando è alla decisione non è stato facile: infatti, secondo quanto si è appreso, si è consumato uno scontro tra Forza Italia che voleva posticipare la nomina, e Fdi che proponeva il cambio di consegne immediato.

Per gli azzurri il rinvio è stato motivato con la volontà del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di permettere al Corecom di terminare le attività impostate da Leacche. Ed anche perché, emerge da ambienti politici e burocratici del consiglio, la neo dirigente del Corecom non sarebbe stata nelle grazie del presidente riconfermato.

Poi lo sblocco improvviso in Ufficio di presidenza, con il bando e la decisione all’unanimità. Tra coloro che hanno spinto per velocizzare il consigliere segretario Luca De Renzis di Fdi e l’altro componente Marianna Scoccia capogruppo di Noi moderati.

A quel punto Sospiri, sempre più in difficoltà con la sua maggioranza, anche alla luce del voto favorevole del vicepresidente Antonio Blasioli del Pd, del consigliere segretario Erika Alessandrini del Movimento 5 stelle, le opposizioni avrebbe deciso per il si rimangiandosi l’astensione trapelata tra i suoi. La unanimità al di là dei risvolti politici è la conferma della bravura e della professionalità del neo dirigente che arriva in un organismo importante che vede il rinnovo del cda nel 2026.

Componenti del Corecom sono Giuseppe La Rana, presidente, Gaetano Di Tommaso e Roberta Galeotti, ex direttore dell’autorevole e seguito quotidiano online Il capoluogo, carica che ha dovuto lasciare perché secondo la legge i componenti del Corecom devono essere equidistanti dall’attività politica e giornalistica.