CORFINIO: FENEAL UIL ELEGGE 2 RSU SU 3 IN ETEX BUILDING PERFORMANCE. DI DONATO, “PREMIATA SERIETA'”

CORFINIO – La Feneal Uil è la prima organizzazione sindacale nel rinnovo delle rappresentanze sindacali unitari (rsu), nell’importante azienda Etex Building Performance spa – Gesso (Imprese) di Corfinio, in provincia dell’Aquila.

Nello stabilimento, che opera nel settore edilizio e che conta oltre 60 dipendenti, Feneal Uil si è affermata come sindacato di maggioranza assoluta, sia sotto il profilo del numero dei voti che di rappresentanti eletti, conquistando 2 rsu su 3.

Ad essere eletti infatti per la Feneal-Uil Salvatore Del Boccio e Domenico Lattanzio Feneal Uil, mentre la Cgil ha eletto Antonio Olivieri. In più Del Bocci sarà rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.

“Per la Feneal Uil, che si afferma primo sindacato dell’azienda, è un risultato eccellente – il commento di Luigi Di Donato, segretario generale Feneal Uil Abruzzo – Ringrazio i lavoratori e le lavoratrici che hanno premiato la serietà e il lavoro quotidiano dei nostri delegati aziendali che, in questo ultimo anno, oltre alle lotte che da anni portiamo avanti, hanno dovuto affrontare le numerose criticità legate alla pandemia”.

In dettaglio lavoratori hanno assegnato la maggioranza assoluta alla Feneal Uil Abruzzo, con 41 preferenze su un totale di 61 votanti.

Questi i risultati della lista della Feneal: Del Boccio 28 voti, Lattanzio 7 voti, Pasquale Tarquinio e Marco Bellei 3 voti ciascuno.

I due candidati Cgil, Antonio Olivieri e Luigi Scarpone, hanno ottenuto 19 preferenze.

“Da anni la Feneal Uil si conferma primo sindacato nell’azienda Etex Building Performance SPA, un risultato che dimostra il valore e la serietà del nostro modello sindacale”, conclude Di Donato.