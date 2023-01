CORFINIO: SALTA IN ARIA IL BANCOMAT DELLA BCC. BOTTINO DI 27 MILA EURO, IL BOATO IN PIENA NOTTE

SULMONA – E’ di 27 mila euro il bottino ai danni della Bcc di Pratola Peligna, dopo che i banditi hanno fatto saltare il bancomat della filiale di Corfinio. L’assalto c’è stato l’altra notte e il boato si è sentito per tutta la zona al punto che i carabinieri sono stati chiamati dai residenti.

L’esplosione è stata potente e pezzi del bancomat sono finiti in mezzo alla strada. Come avviene sempre in questi casi i carabinieri hanno organizzato dei posti di blocco ma finora dei malviventi non c’è traccia. Secondo gli investigatori è possibile che si tratti della medesima banda che ha assaltato nei giorni scorsi un altro istituto di credito a Castiglione e Casauria in provincia di Pescara.

Nonostante il botto non si ha notizia di danni alla struttura della banca che la prossima settimana riaprirà regolarmente i battenti.