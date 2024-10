CORFINIO: TORNA LA BIBLIOTECA, OLTRE 3MILA VOLUMI DISPONIBILI. DOMENICA 20 OTTOBRE LA RIAPERTURA

CORFINIO – Domani, domenica 20 ottobre, la Biblioteca di Corfinio (L’Aquila), torna ad erogare i suoi servizi ai cittadini, grazie ad un lungo lavoro, eseguito con grande cura dalla Pro Loco di Corfinio, di riassetto e catalogazione di tutti i libri presenti negli scaffali, con la consulenza e preziosa collaborazione dell’Associazione “Volontariato Vincenziano – Gruppo Incontro Davoli”: è quanto si legge in un comunicato del Comune di Corfinio.

Inizia così – prosegue il comunicato – una nuova fase progettuale che punta al rilancio di altri servizi al pubblico; la Biblioteca, da sempre considerata “custode” della cultura, poiché conserva il patrimonio librario, mettendolo a disposizione di appassionati di lettura, studenti e studiosi, potrà evolversi attraverso la realizzazione di “percorsi culturali” che, pubblicati sul proprio sito, proporranno, di volta in volta, personaggi, cultura e tradizioni che fanno parte della “memoria storica” della nostra terra e non solo.

IL COMUNICATO COMPLETO

Gli utenti potranno visionare più di 3mila volumi, ma il punto di forza della Biblioteca comunale di Corfinio è oggi rappresentato dalla possibilità, per gli utenti, di accedere anche ad un’importante piattaforma digitale internazionale con oltre 3.500.000 libri digitalizzati, di cui 157.000 in lingua italiani, tutti consultabili on-line. Inoltre, saranno disponibili tantissimi audiolibri, ampi spazi per poter studiare in gruppo e consultare testi di approfondimento ed infine gli utenti avranno la possibilità di accedere alle piattaforme on-line di Radio Rai 3, Rai Cultura e Rai Scuola i cui contenuti, di grande valore didattico, in audio e video, mettono a disposizione audio libri, lezioni per scuole di ogni ordine e grado, argomenti di cultura e anche podcast, un obiettivo strategico raggiunto grazie alla stipula di un protocollo d’intesa tra il Comune di Corfinio e la Biblioteca Vincenziani-Davoli di Catanzaro.

Di seguito il programma della cerimonia di apertura (domenica 20 ottobre 2024):

– Ore 17:00 Presentazione del libro “Rime Sbauttite”, di Gino Bucci, alias l’Abruzzese fuori sede, presso la Sala Consiliare del Comune di Corfinio

– Ore 18:15 Firma del Protocollo d’intesa tra il Comune di Corfinio e la Biblioteca Vincenziani-Davoli di Catanzaro.

– Ore 18:30 Taglio del nastro e riapertura della Biblioteca comunale di Corfinio in Piazza Falcone e Borsellino.

Il Sindaco di Corfinio, Romeo Contestabile, ringrazia la Pro Loco di Corfinio, in particolare la Presidente Angelica Luccitti per la passione e l’impegno profuso nel raggiungere questo ambizioso traguardo e un doveroso e sentito ringraziamento va alla Associazione Volontariato Vincenziano – Gruppo Incontro Davoli, in particolare al presidente Aldo Marcellino e al vice presidente Palmiro Lo Giacco per la donazione di circa 500 libri e per la preziosa consulenza e diretta collaborazione.

“Quella di Corfinio – ha dichiarato Contestabile – luogo nel quale il nome Italia, nato nella Magna Grecia (Calabria), che prende corpo e significato politico nell’antica Corfinium, sarà una Biblioteca che permetterà di far vivere il presente, con uno sguardo al futuro poiché con la registrazione della Biblioteca sul Sistema Bibliotecario Nazionale e con l’accesso al Prestito Interbibliotecario consentirà di ampliare gli orizzonti a tutti gli utenti di Corfinio e del Territorio Peligno” .