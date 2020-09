L’AQUILA – Un altro giorno di polemiche e accese discussioni, in Abruzzo, a causa dei provvedimenti adottati per contrastare il diffondersi del Coronavirus.

Nella Marsica e nella Valle Peligna il diffuso malcontento, a seguito dell’ordinanza che sancisce misure restrittive nei comuni di Bugnara, Lucoli, Civita d’Antino, Pettorano sul Gizio, Sulmona, documento firmato del presidente della Regione, Marco Marsilio, ha portato negozianti e piccole e medie imprese a chiedere la revoca immediata, annunciando ad azioni di protesta come aperture o serrate.

Un provvedimento adottato alla luce dell’impennata di casi covid riscontrata in queste località: non si tratta di “zone rosse”, ma ci sarà l’uso obbligatorio delle mascherine anche all’aperto, chiusura dei locali alle 20, divieto di assembramenti e feste, per bloccare i focolai che sono in corso.

Intanto, l’ultimo bollettino parla di 11 nuovi casi in regione, di età compresa tra 20 e 70 anni, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472.

Del totale dei casi positivi, 527 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+3 rispetto a ieri), 932 in provincia di Chieti (+3), 1718 in provincia di Pescara (+4), 723 in provincia di Teramo (+2), 31 fuori regione (invariato) e 1 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Al netto delle verifiche sulle residenze, i positivi di oggi sono residenti in provincia dell’Aquila (3), Chieti (2), Pescara (4) e Teramo (2).

L’associazione “Oltre la saracinesca” giudica l’ordinanza “fuori tempo, fuori luogo, lacunosa, che sembra essere il prodotto di un ‘Ufficio complicazione affari semplici’ che indurrebbe all’ironia se non si trattasse di giocare sulla pelle delle persone”.

“Il territorio peligno in realtà ha bisogno semplicemente di un governo regionale che sostenga il sistema sanitario con operatori che facciano tamponi; quindi di risorse umane ed economiche, non di censori della libertà individuale e collettiva – afferma l’associazione – tale ordinanza non risolve il problema del contagio da Covid-19 ma è causa solo di ulteriori e grossi danni economici e morali. Per usare una metafora è paragonabile all’autista che schiaccia all’impazzata il pedale del freno sul ghiaccio, anziché usare cautela e giusta marcia ridotta, per cui porta inevitabilmente l’autovettura ad uscire fuori strada ed a sbattere…”.

L’associazione, inoltre, chiede alla Regione Abruzzo di sapere cosa stia facendo per l’imminente riapertura delle scuole.

“Siamo al teatro dell’assurdo, per cui una tale ordinanza che obbliga al coprifuoco Sulmona e qualche altro comune vicino, spingerà naturalmente tali abitanti a spostarsi di qualche chilometro per ritrovarsi nelle piazze e nei locali pubblici degli altri centri viciniori della stessa Valle Peligna, non colpiti dalla dissennata ordinanza. Se gli abitanti discriminati fossero ipotetici untori con tali spostamenti non moltiplicherebbero i contagi. dove ora apparentemente è Covid-free?”, si domanda l’associazione, annunciando che nel caso l’ordinanza non venga revocata sarà pronta a chiederne conto al governo regionale.

L’ULTIMO BOLLETTINO

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.947 dimessi/guariti (+4 rispetto a ieri, di cui 14 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2.934 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 513 (+7 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 170.623 test.

35 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 3 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 474 (+5 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

