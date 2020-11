CORONAVIRUS: 20 CASI POSITIVI ALLA CASA DI RIPOSO DI ROCCA DI MEZZO

ROCCA DI MEZZO – Ammontano a 20 i positivi registrati alla casa di riposo situata nel territorio di Rocca di Mezzo.

A comunicarlo sui social, nella giornata di ieri, il sindaco Mauro Di Ciccio.

“Cari concittadini, ho avuto da poco conferma dei risultati dei tamponi eseguiti presso la casa di riposo: dei 26 ospiti della struttura 20 sono risultati positivi, una persona negativa e per la restante parte si è in attesa dei relativi risultati. La direzione della struttura ci ha informato che al momento non si rilevano situazioni di particolare criticità e tutti gli anziani si trovano sotto osservazione medica. Sono in costante raccordo con i vertici sanitari locali e con la massima autorità provinciale per assicurare l’attenzione che merita la nostra problematica. La Asl ci ha anticipato verbalmente che si sta attivando per disporre un presidio sanitario mediante Unità speciali di continuità assistenziale (Usca). Sarà mia cura fornire ulteriori aggiornamenti non appena disponibili”, ha scritto sull’apposito avviso”.

