CORONAVIRUS: 32 NUOVI CASI A L’AQUILA, 46 IN TUTTA LA PROVINCIA

L’AQUILA – Sono 32 i nuovi casi di Coronavirus accertati a L’Aquila nelle ultime ore, che si aggiungono ai 17 di ieri.

Il virus nelle ultime settimane sta circolando in modo significativo nel capoluogo.

Positivi sono stati accertati nei giorni scorsi all’università, mentre sono sotto osservazione bar, ristoranti e locali.

In totale dei 146 casi recenti, 46 riguardano la provincia dell’Aquila, 40 il Teramano, 37 il Chietino, 17 il Pescarese e quattro persone residenti fuori regione, mentre per due sono in corso verifiche sulla provenienza.

