PESCARA – Nuova impennata dei casi di coronavirus in Abruzzo: 33 i nuovi contagi accertati con i test delle ultime ore.

La maggior parte dei casi (27) riguarda le province di Pescara e Chieti e molti fanno riferimento all’area metropolitana.

Continua a salire il numero degli attualmente positivi (632, +26) e aumentano le persone ricoverate in ospedale (45, +3).

I guariti sono 2.978 (+ 5), mentre il totale delle vittime è fermo a 473.

Tra i nuovi pazienti, il più giovane ha 20 anni ed è di Fossacesia (Chieti), mentre il più anziano ne ha 86 ed è di Castiglione Messer Raimondo (Teramo).

Proprio a Castiglione – paesino a lungo inserito in zona rossa e considerato, nella prima fase dell’emergenza, la “Vo’ d’Abruzzo”, con oltre 80 casi e 15 morti su poco più di duemila abitanti – oltre all’anziano si registrano altri due casi: si tratta dei familiari di un uomo morto nei giorni scorsi.

Tre casi si registrano a Pescara, tre a Chieti, altrettanti a Fossacesia e a Rosciano (Pescara).

Nuovi contagi anche a Cepagatti, Città Sant’Angelo, Montesilvano (Pescara) e Francavilla al Mare (Chieti).

Il totale regionale sale a quota 4.083: 572 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+2 rispetto a ieri), 963 in provincia di Chieti (+12), 1.763 in provincia di Pescara (+15), 754 in provincia di Teramo (+5) e 30 fuori regione (-2), mentre per uno (-1) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Restano cinque i pazienti in terapia intensiva; 582 (+23) quelli in isolamento domiciliare.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 180.302 test.

Intanto in Valle Peligna, dove nell’ultimo periodo si è registrata un’impennata di casi, diminuisce il numero dei contagi.

E dalla Regione non è arrivata la proroga dell’ordinanza restrittiva sulla chiusura anticipata delle attività commerciali, scaduta a mezzanotte di martedì, motivata dal preoccupante aumento dei contagi negli ultime settimane.

I locali posso dunque restare aperti anche dopo le 20.

L’ordinanza ha riguardato i comuni di Sulmona, Pettorano sul Gizio, Bugnara e Lucoli, mentre a Civita d’Antino era stata già revocata nei giorni scorsi.

