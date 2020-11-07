CORONAVIRUS: 39.811 CASI SU OLTRE 231MILA TAMPONI, 425 MORTI

7 Novembre 2020 17:28

ROMA – Sono 39.811 i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore su 231.673 tamponi elaborati. Le vittime sono 425. Lo riportano i dati diffusi dal ministero della Salute. Complessivamente sono 902.490 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti è di 41.063.




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Sono, infine, 119 in più le terapie intensive occupate, mentre i nuovi ricoveri sono 1.104.

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