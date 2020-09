CORONAVIRUS: 47 NUOVI CASI POSITIVI IN ABRUZZO, CONTAGIATI ANCHE BAMBINI A PARTIRE DA UN ANNO DI ETA’

L’AQUILA – Sono complessivamente 4.364 i casi positivi al Covid 19 in Abruzzo, a fronte di 196,437 test effettuati dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 47 nuovi nuovi casi, di età compresa tra 1 e 89 anni.

Tra i positivi, attualmente 7 si trovano in provincia dell’Aquila, 11 in provincia di Chieti, 20 in prvincia di Pecara e 4 in provincia di Teramo. Di questi 55 sono ricoverati in ospedale, di cui 5 in terapia intensiva, 807 sono in isolamento domiciliare.

Ammontano invece a 3040 i dimessi e i guariti, a 862 gli attualmente positivi. A fronte di .

Nella giornata di ogfi si registra anche un decesso, una 90enne residente a Montesilvano.

Download in PDF©