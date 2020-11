CORONAVIRUS: CINQUE SOSPETTI CASI COVID NELLA CASA DI RIPOSO DI ROCCA DI MEZZO

ROCCA DI MEZZO – Salgono i contagi a Rocca Di Mezzo dove, ha comunicato il sindaco Mauro Di Ciccio, sarebbero stati registrati 5 nuovi casi positivi al coronavirus anche nella casa di riposo situata all’interno del territorio comunale.

“Pur non avendo ricevuto comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti – ha detto ai cittadini tramite un avviso pubblicato sul Facebook -, ho notizia di 5 casi di positività accertati, tra personale e ospiti della struttura. Le autorità sanitarie hanno disposto il tamponamento di tutte le persone attualmente in isolamento all’interno della casa di riposo, dei cui esiti sarà mia cura darvi conto non appena in possesso di informazioni ufficiali e quindi certe”.

Nel comune si è intanto registrata oggi una nuova positività, con i contagi totali che salgono quindi a 10.

