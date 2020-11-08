CORONAVIRUS: A CITTA’ SANT’ANGELO CHIUSA SCUOLA “NICOLA GIANSANTE”

CITTA’ SANT’ANGELO – Chiusa, causa covid,la scuola secondaria di primo grado “Nicola Giansante” di Città Sant’Angelo.
Lo ha l’amministrazione comunale, a seguito di un caso di positività al Covid per un alunno.
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A richiedere il provvedimento la dirigente scolastica Romano.
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