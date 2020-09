CORONAVIRUS: A LANCIANO 4 NUOVI POSITIVI, TRE MINORENNI

LANCIANO – Quattro nuovi casi di Coronavirus a Lanciano: si tratta di un uomo di mezza età e tre minorenni, tutte di età compresa tra 13 e 17 anni.

A comunicarlo il sindaco Mario Pupillo che precisa come siano tutti in isolamento fiduciario e in regime di sorveglianza attiva da parte della Asl Lanciano Vasto Chieti.

“Teniamo alta la guardia – l’appello del primo cittadino – con la massima fiducia nella scienza e nella comunità scientifica, oltre che nel sistema sanitario nazionale”.

Pupillo, nell’invitare a non farsi prendere dal panico, raccomanda “razionalità” e “tanta responsabilità”, invitando i cittadini a rispettare le norme anti contagio: “Auspichiamo ai nostri concittadini di guarire al più presto e a tutti noi di essere sempre prudenti e rispettosi del prossimo, chiunque esso sia”.

