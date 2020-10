CORONAVIRUS, A MONTORIO ALTRI 45 POSITIVI: SONO 116 IN TOTALE

MONTORIO – “A Montorio si registrano 116 cittadini positivi, +45 rispetto all’aggiornamento precedente.”

Il sindaco di Montorio al Vomano, Fabio Altitonante, comunica il dato sui casi positivi al Covid-19.

“Ricordiamo che negli ultimi 15 giorni sono stati eseguiti più di 700 tamponi a cittadini montoriesi (circa il 10% dei residenti).

Entro la prossima settimana più di 50 persone faranno il tampone, per verificare la fine della positività, così da poter uscire” aggiunge.

“Le positività sono emerse grazie al tracciamento dei contatti diretti. Quasi tutti i cittadini- prosegue Altitonante- stanno bene e sono al proprio domicilio, tranne 2 ricoverati, di cui uno anche con altre patologie. Sono tutti, anche i tanti asintomatici, in isolamento fiduciario già da giorni.”

“Ci stiamo confrontando quotidianamente con Asl, per valutare ora per ora la situazione di Montorio” dice.

“Stiamo aiutando i cittadini a casa in quarantena o in isolamento, con la consegna della spesa, dei medicinali e di altri beni di prima necessità. Per prenotare, chiamate il 3346052105.

Per informazioni generali riguardo al Covid-19, potete contattarci allo 0861502236, dalle 9.00 alle 12.00.”

