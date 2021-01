CORONAVIRUS, A PIZZOFERRATO ALTRI 24 CASI: POSITIVI ARRIVANO A 66

PIZZOFERRATO – Altri 24 positivi casi positivi a Pizzoferrato, dove i positivi arrivano a 66. Si teme inoltre che i numeri possano salire ancora.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, i casi rilevati fanno infatti riferimento solo una parte dei 130 tamponi effettuati due giorni, visto che Asl di Chieti sta analizzando gli altri proprio in queste ore.

“Il momento che vive la nostra comunità, per l’epidemia Covid, è preoccupante. Al fine di proteggerci tutti è necessario fare il tampone molecolare. Questa mattina le equipe 118 saranno di nuovo a Pizzoferrato per eseguire gratuitamente a tutti questo esame. Fare questo test significa garantire la propria salute e quella delle persone a cui vogliamo bene e significa anche circoscrivere l’epidemia. Quindi, questo è il momento in cui ognuno ha la possibilità di manifestare concretamente il proprio amore per questo paese, eseguendo e facendo eseguire il tampone molecolare. Perciò vi invito a manifestare la vostra disponibilità ad eseguire il test inviando tempestivamente i vostri dati anagrafici al mio numero 338.4199837, anche a mezzo messaggio Whatsapp”, ha detto il sindaco Palmerino Fagnilli che, intanto, si è sottoposto ai test risultando negativo.

“Siamo preoccupati, perché 24 è un dato parziale, non riguarda tutti i 130 tamponi fatti, quindi temiamo aggiornamenti al rialzo. Sono numeri destinati purtroppo, e forse in modo anomalo, a crescere. Parlo di anomalia perché una crescita così esponenziale è davvero strana considerando che non abbiamo avuto casi fino al 24 novembre e contatti così stretti. Vedremo. I tamponi intanto sono importanti; ci hanno permesso di scovare ben 24 asintomatici che avrebbero potuto infettare altre persone”, ha aggiunto.

A Castel Frentano è intanto risultata positiva una maestra dell’asilo di via Fonte Profice. Alunni, docente e personale Ata sono ora in quarantena, mentre l’edificio è stato sanificato. A Lanciano, infine, si contano 14 guariti e i positivi scendono a 215.

