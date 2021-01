CORONAVIRUS, A SANTE MARIE EROGATI BUONI SPESA A 20 FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

SANTE MARIE – Sono venti le famiglie che usufruiranno di ulteriori buoni spesa offerti dal Comune di Sante Marie a chi si è ritrovato in una situazione di emergenza economica a causa del Coronavirus.

I buoni, di un valore che varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare (da 100 a 400 euro), potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità nelle attività del paese.

La misura dei buoni spesa, a contrasto del disagio economico causato in molte famiglie dalle prescrizioni dettate per contrastare il diffondersi del virus, va ad aggiungersi al bonus a fondo perduto erogato nella prima fase dell’emergenza e poi nelle scorse settimane a vantaggio degli esercenti del territorio sia per il pagamento del canone di affitto sia per il mancato guadagno dovuto alle chiusure obbligatorie.

“Stiamo vivendo un periodo difficilissimo – commenta il primo cittadino Lorenzo Berardinetti – e rimane una priorità della nostra giunta dare supporto a chi per via del Covid19 si è ritrovato in difficoltà economica. In attesa che quanto prima si possa tornare alla normalità continueremo ad attivarci con tutti i mezzi possibili per sostenere chi è in situazioni di indigenza”.

