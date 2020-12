CORONAVIRUS ABRUZZO: 5 DECESSI E 223 NUOVI CASI, GUARITI A QUOTA 543

PESCARA – Rispetto a ieri si registrano in Abruzzo 223 nuovi casi positivi al Coronavirus (di età compresa tra 1 e 93 anni), con 5.119 tamponi effettuati.

Il bilancio dei decessi ammonta invece a 5 casi, di cui 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

Sono inoltre 491 ricoverati in area medica (-15) e 35 ricoverati in terapia intensiva (-4). 11.168 (-306), infine, quelli in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda i guariti sono in totale 21.248 (+543), mentre ammontano a 11.694 gli attualmente positivi.

Download in PDF©