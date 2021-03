CORONAVIRUS, ALLARME IN CENTRO ABRUZZO: A PRATOLA PELIGNA CONTAGIATE DUE FAMIGLIE

SULMONA – Il covid concede una tregua all’Alto Sangro, ma in Valle Peligna i contagi continuano a salire.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, a preoccupare è principalmente la situazione a Pratola Peligna dove sono stati accertati 10 nuovi casi che coinvolgono due famiglie. Partito subito il tracciamento dei contatti con numerose persone che sono state inserite in sorveglianza attiva in attesa di essere sottoposte a tampone molecolare. Tra i contagi emersi anche un bambino, ragione che ha portato la Asl a chiudere una struttura da lui frequentata.

Aumentano i casi anche a Sulmona con cinque nuovi contagi, tutti legati alla variante del virus. In totale sono 27 i nuovi positivi accertati in Centro Abruzzo: dieci a Pratola Peligna, cinque a Sulmona, tre a Campo di Giove, due a Introdacqua, due a Castel di Sangro e uno ciascuno a Villalago, Vittorito, Castelvecchio Subequo, Scontrone e Rivisondoli. A questi bisogna aggiungere le tre persone ricoverate ieri e risultate anche loro positive: un 70enne di Prezza, una 82enne di Pescocostanzo e un 63enne di Castelvecchio Subequo.

Mercoledì pomeriggio è intanto andata in scena da remoto la commissione consiliare sulla Sanità, a cui hanno preso parte sindaco e consiglieri di Sulmona, primi cittadini di Avezzano e Castel di Sangro, i consiglieri regionali Marianna Scoccia e Giorgio Fedele, l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, il manager della Asl Roberto Testa e il neo direttore sanitario Alfonso Mascitelli.

“Un incontro proficuo, ma è necessario che la discussione prosegua e si aggiorni nell’ambito del Comitato ristretto dei sindaci provinciale, fermo da diversi mesi, e per questo chiederò al presidente Pierluigi Biondi una convocazione a breve sui temi più urgenti emersi anche in questa seduta, alla presenza delle parti sociali”, ha detto il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini.

