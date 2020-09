CORONAVIRUS, ALTRI 37 CASI IN ABRUZZO: C’E’ UN BAMBINO DI TRE ANNI

L’AQUILA – Altri 37 casi positivi al coronavirus in Abruzzo, dopo i 35 di ieri. Stavolta le più colpite sono le province di Chieti (11 casi) e Teramo (12). In quest’ultima c’è anche un bambino di tre anni. Cinque casi si sono registrati in provincia dell’Aquila, altrettanti in quella di Pescara. I casi positivi di oggi hanno età compresa tra 3 e 94 anni.

Sono 44 i ricoverati (di cui 3 in terapia intensiva), 535 le persone in isolamento domiciliare, 2964 i dimessi/guariti.

Sono 175.854 i test complessivi effettuati; 579 gli attualmente positivi.

