CORONAVIRUS: ALTRI 4 CASI A MARTINSICURO, POSITIVI A QUOTA 80

MARTINSICURO – Raggiungono quota 80 i positivi accertati nel comune di Martinsicuro.
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Gli ultimi 4 contagi sono stati accertati nelle ultime 24.
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