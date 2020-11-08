CORONAVIRUS: ALTRI 4 CASI A MARTINSICURO, POSITIVI A QUOTA 80

8 Novembre 2020 20:01

MARTINSICURO – Raggiungono quota 80 i positivi accertati nel comune di Martinsicuro.




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Gli ultimi 4 contagi sono stati accertati nelle ultime 24.

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