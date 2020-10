CORONAVIRUS: ANNULLATA FIERA D’AUTUNNO A CASTELNUOVO VOMANO

CASTELLALTO – A fronte della continua evoluzione della situazione epidemiologica legata al Covid-19, l’Amministrazione Comunale di Castellalto, ha deciso di annullare e ipotizzare un possibile rinvio della Fiera d’Autunno prevista per domenica 18 ottobre 2020 a Castelnuovo Vomano.

“La decisione presa nella nottata scorsa dal gruppo di maggioranza – comunicano il sindaco, Vincenzo Di Marco, e l’assessore al commercio Sara Picone – è stata supportata da diversi elementi, che alla fine hanno portano con una grossa sofferenza ad annullare l’evento. E’ bene precisare che l’organizzazione della fiera era già partita un mese fa, in collaborazione con la Confesercenti di Teramo, quando la situazione non destava grande preoccupazione dato il basso numero dei contagi. La Fiera d’Autunno costituisce, al pari di quella di Primavera, un volano economico importante per il nostro territorio e per le attività fisse e ambulanti del commercio, verso le quali esprimiamo un profondo rispetto, e con le quali continueremo ad avere un dialogo costante e costruttivo, per continuare una collaborazione tesa a programmare nel breve eventi futuri, non appena le condizioni di emergenza lo consentiranno”.

