CORONAVIRUS, ASL TERAMO FAVOREVOLE A PIU’ STRETTE: DI GIOSIA, “MOMENTO DELICATO”

TERAMO – “La situazione è molto delicata, quindi per allentare la pressione sui pronto soccorso e sulle altre strutture sanitarie alla luce della impennata di contagio, sarebbe utile la istituzione di maggiori ristrettezze nei territori della provincia in cui si evidenzia una presenza più allarmante del virus. Comunque, ci rimettiamo alle decisioni della Regione, in particolare del presidente Marsilio e dell’assessore alla Salute Verì”.

Così il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, in riferimento alle indicazioni di maggiori ristrettezze in Abruzzo, in particolare in provincia dell’Aquila e di Teramo, inviate ai vertici politici dai referenti del Comitato regionale emergenza-urgenza Abruzzo che confluirà poi al Comitato tecnico scientifico regionale abruzzese.

