CORONAVIRUS, CAPO TASK FORCE ABRUZZO: “NON VA, TROPPA GENTE IN GIRO”

PESCARA – «Continuo a vedere troppa gente in giro! Così non va bene e rischiamo a Natale di rimanere chiusi in casa». Lo dice Alberto Albani, responsabile di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Emergenza dell’ospedale di Pescara, nonché referente sanitario regionale per le Emergenze, in una dichiarazione riportata oggi dal Messaggero.

«Ho visto troppa gente a spasso e nei negozi che – tuona Albani – non ha ancora capito come si indossa una mascherina e non si cura di osservare la regole base del distanziamento sociale. L’altro giorno, quando eravamo già zona rossa per disposizione della Regione, ho visto al parco De Riseis troppe mamme con i bambini e tanti ragazzini senza mascherina. Non possiamo ripetere gli errori dell’estate. Noi stiamo combattendo una battaglia contro il Covid nelle corsie di pronto soccorso e ospedali, ma dovete aiutarci anche voi. Ciascuno è chiamato a fare la propria parte, la guerra la vinciamo solo se combattiamo tutti insieme».

