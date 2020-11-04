CORONAVIRUS: CHIUSE LE SCUOLE MEDIE A SAN DEMETRIO NE’ VESTINI

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Chiude, causa Covid, la scuola secondaria di primo gardo di San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila).
La chiusura è stata disposta dal sindaco Antonio Di Bartolomeo con l’ordinanza n. 37 fino al prossimo 11 novembre. Le lezioni torneranno a svolgersi regolarmente dal prossimo giovedì 12.
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Gli attualmente positivi sul territorio comunale sono 9, di cui 5 maggiorenni e 4 minorenni.