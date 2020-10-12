CORONAVIRUS: CONTE, “ESCLUDO LOCKDOWN, SE CURVA CONTINUA A SALIRE SOLO CIRCOSCRITTI”

12 Ottobre 2020 15:37

TARANTO – “Escluderei lockdown e lo dico a ragion veduta”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Taranto.




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“Se la curva dovesse continuare a salire, si potrebbe pensare a lockdown circoscritti”.

“Cercheremo di licenziare il Dpcm già stasera”, ha aggiunto.

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