CORONAVIRUS: CONTE, “ESCLUDO LOCKDOWN, SE CURVA CONTINUA A SALIRE SOLO CIRCOSCRITTI”

TARANTO – “Escluderei lockdown e lo dico a ragion veduta”.
Lo ha detto il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Taranto.
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“Se la curva dovesse continuare a salire, si potrebbe pensare a lockdown circoscritti”.
“Cercheremo di licenziare il Dpcm già stasera”, ha aggiunto.