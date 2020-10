CORONAVIRUS: DAL COMUNE DI ATRI TABLET A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI

ATRI – L’amministrazione comunale di Atri ha fatto consegnare ai due istituti superiori della città, IIS ‘Zoli’ e il Polo Liceale ‘Illuminati’, alcuni tablet da distribuire agli studenti che ne siano sprovvisti, per seguire le lezioni da casa, essendo stata stabilita la Didattica a Distanza per gli istituti superiori.

Già nei mesi più duri del lockdown il Comune aveva noleggiato tablet e acquistato sim-card poi distribuiti, su indicazione dei dirigenti scolastici dell’Istituto Comprensivo e degli Istituti Superiori, agli studenti che ne avevano necessità.

“In un momento in cui tutti decretano la fine dei Comuni – dicono il sindaco Piergiorgio Ferretti e l’assessore alla Pubblica Istruzione, vicesindaco, Domenico Felicione – sono proprio questi enti a dover intervenire tempestivamente per aiutare le famiglie in difficoltà. Aiuteremo anche gli studenti provenienti da altri Comuni e ci appelliamo al neo assessore regionale alla Pubblica Istruzione, l’amico Pietro Quaresimale, affinché si faccia promotore di iniziative analoghe a beneficio della comunità tutta”.

Download in PDF©