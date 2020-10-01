CORONAVIRUS: ESPERTO, 2.500 CASI PRIMO EFFETTO RIAPERTURA SCUOLE MA RAPPORTO CONTAGI-TAMPONI RESTA BASSO

1 Ottobre 2020 18:18

ROMA- Gli oltre 2.500 casi di Covid-19 registrati oggi in Italia potrebbero essere una prima conseguenza della riapertura delle scuole, avvenuta ormai due settimane fa: lo rileva il fisico Giorgio Sestili, fondatore e fra i curatori della pagina Facebook “Coronavirus: Dati e analisi scientifiche”.




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Tuttavia, rileva l’esperto, “il rapporto fra il numero dei casi e quello dei tamponi eseguiti resta ancora molto basso”.

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