CORONAVIRUS: FAZII, “CONTENERE NUMERO CONTAGI PRIMA CHE ARRIVI IL FREDDO”

PESCARA – “Ora più che mai dobbiamo dimostrare di avere il polso fermo ed essere prudenti. Per non far diffondere il virus nei mesi più freddi, quando i casi saranno di più e più gravi, dobbiamo tenere basso adesso il numero dei positivi”.

Così, al Centro, il direttore del laboratorio della Asl di Pescara, Paolo Fazii, che tra l’autunno in arrivo e l’imminente riapertura delle scuole, sottolinea come “bisogna attendere i dati dei prossimi giorni per capire il trend ed analizzare la situazione”.

In Abruzzo sono 33 i nuovi casi accertati con i test delle ultime ore. Fanno riferimento a tutte le province e, in particolare, a quelle di Pescara e Chieti, dove se ne contano 27.

“Se vogliamo vincere questa guerra dobbiamo essere coesi e rispettare le misure di prevenzione”, conclude Fazii.

