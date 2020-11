CORONAVIRUS, IN ABRUZZO 560 NUOVI CASI E 12 MORTI. SCENDONO I RICOVERI

L’AQUILA – Sono 560 i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime ore dell’esame di 4578 tamponi. La percentuale di positività rimane in linea con quella di ieri: 12,2%. I contagi hanno un’età compresa tra 8 mesi e 98 anni. La provincia dell’Aquila resta quella più colpita con 222 casi, seguita da quella di Chieti con 137, Pescara con 105 e infine Teramo con 89. I deceduti sono 12. I guariti salgono a 6.731, in aumento di 14 unità. Gli attualmente positivi sono 16.131, in aumento di 534. Diminuiscono i ricoveri: quelli ordinari scendono di 12 unità, a quota 664. Sono 72 le persone ricoverate in terapia intensiva, uno in meno di ieri.

Tra le località più colpite ci sono ancora L’Aquila con 84 casi, poi Pescara (36), Montesilvano e Avezzano (27).

Download in PDF©