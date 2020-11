L’AQUILA – Nuovo record assoluto di contagi giornalieri registrato in Abruzzo: dall’ultimo bollettino ne risultano altri 939 nuovi casi, di età compresa tra 4 mesi e 100 anni, ma sono 5.138 i tamponi effettuati.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 671, mentre i guariti sono 5420, 215 in più rispetto a ieri.

È ancora una volta la provincia dell’Aquila quella con più nuovi casi di coronavirus: sono 374 i contagi accertati nelle ultime 24 ore. Segue Teramo con 238 contagi, Chieti con 168 e Pescara con 115. Quarantaquattro provengono da 44 regione o sono con residenza in fase di verifica.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11.908 (+492 rispetto a ieri).

Sono invece 604 i pazienti ricoverati, di cui 59 in terapia, mentre gli altri 12.018 sono in isolamento domiciliare.

IN ABRUZZO 4.269 CASI IN UNA SETTIMANA, IL 25 PER CENTO DEL TOTALE

Del totale dei casi di coronavirus registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza ad oggi, uno su quattro è stato accertato nell’ultima settimana: nel periodo dal 6 al 13 novembre, infatti, i contagi emersi sono stati 4.269, cioè il 24% dei 17.774 complessivi. I decessi sono stati 77 (totale 661). I ricoveri, negli ultimi sette giorni, sono aumentati del 18% circa, passando dai 510 del 6 novembre ai 624 di oggi. In particolare, in terapia non intensiva ci sono 567 pazienti (+99), mentre in terapia intensiva ce ne sono 57 (+15). Con quelli allestiti negli ultimi giorni, il totale dei posti letto di terapia intensiva disponibili è salito a 146: al momento è utilizzato il 35,61% delle unità disponibili. Tutti gli altri pazienti, 11.284 persone (+3.213) sono in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi al virus, nel periodo dal 6 al 13 novembre, al netto di 865 guarigioni e dei 77 decessi, sono saliti a quota 11.908 (+3.327). A livello territoriale, la crescita più consistente, nell’ultima settimana, si registra nell’Aquilano, con 1.493 nuovi casi. Seguono il Teramano (1.144), il Chietino (872) e il Pescarese (687).

L’AQUILA: RIUNIONE PREFETTURA, COMUNE, ASL E USR, NESSUNA IPOTESI CHIUSURA SCUOLE

Il prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, dando seguito a quanto emerso nella riunione convocata per l’esame complessivo della situazione epidemiologica in atto e aderendo ad una richiesta pervenuta dal sindaco del capoluogo, Pierluigi Biondi, ha presieduto questa mattina in Prefettura una riunione in videoconferenza convocata per l’esame delle criticità relative alle attività scolastiche.

All’incontro hanno preso parte il Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale e dirigenti del Servizio Prevenzione della Asl n.1.

Il sindaco ha rappresentato la necessità di adottare un protocollo unico d’intervento da attivare per l’eventuale chiusura dei plessi scolastici a seguito della rilevazione di evidenze scientifiche in ordine alla diffusione del contagio da coronavirus, ritenendo necessaria la ricerca di un punto di equilibrio tra il diritto alla salute pubblica e quello all’istruzione degli studenti.

Dall’Ufficio scolastico provinciale e dal Servizio prevenzione della Asl n.1 si è evidenziato come non appaia fondata, al momento, l’ipotesi di chiusura generalizzata dei plessi scolastici, sulla scorta dei dati al momento disponibili e tenendo altresì in considerazione quanto espresso dal Governo con l’ultimo Dpcm in vigore, relativamente all’importanza del mantenimento, quanto più possibile, della didattica in presenza.

Sono state condivise, dai presenti, valutazioni sull’opportunità di limitazione degli spostamenti degli operatori scolastici non direttamente coinvolti nella didattica, ritenendo necessario l’accesso a forme di lavoro agile che consentano una apprezzabile diminuzione della presenza nei plessi scolastici e negli stessi uffici direzionali.

Il sindaco Biondi ha anche annunciato la diffusione di un vademecum, promosso dal Comune e approvato dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria, contenente indicazioni e informazioni utili per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

Il prefetto ha espresso l’auspicio che l’accesso a nuovi ed ulteriori canali dedicati dalla Asl esclusivamente alle comunicazioni con i Sindaci in merito alle segnalazioni di casi di positività di alunni e personale scolastico, possa costituire l’opportunità di poter poi intervenire in maniera più rapida ed efficace per la chiusura, in accordo con l’Ufficio Scolastico, di singole classi o interi plessi ove la situazione lo richiedesse.

Su questo argomento la Asl ha offerto la propria disponibilità, garantendo la realizzazione di questi strumenti che consentiranno di offrire ai primi cittadini della provincia una visione più immediata della situazione per poter valutare in modo più efficace le iniziative di contenimento nell’eventualità di positività emerse nei plessi scolastici di competenza.

Il prefetto ha fornito altresì la propria disponibilità ad aggiornare il tavolo per l’esame di eventuali ulteriori punti di criticità che dovessero emergere.

SCUOLE ANCORA CHIUSE A ISOLA DEL GRAN SASSO, A PARTIRE DAL 16 NOVEMBRE CLASSI IN QUARANTENA DI MARTINSICURO TORNERANNO TRA I BANCHI

Restano chiuse le scuole a Isola del Gran Sasso, ma con la possibilità del ritorno in classe. “Martedì scorso ci siamo incontrati con la dirigente scolastica e con l’azienda che si occupa del trasporto scolastico, e stiamo valutando l’opportunità di riaprire le scuole in massima sicurezza”, ha spiegato il sindaco Andrea Ianni.

A Martinsicuro, il primo cittadino Massimo Vagnoni che ha firmato un’ ordinanza che delinea il calendario di ripresa delle attività didattiche in presenza sospese, in via precauzionale, nei giorni scorsi. In dettaglio riguardano classi 2ªA e 1ªA con ripresa attività didattica dal 16 novembre E la sezione 3ªB ripresa attività didattica dal 17 novembre. Tutte sezioni della scuola materna di via Moro. Nella scuola secondaria di primo grado a Martinsicuro: classe 2ª C ripresa attività didattica dal 16 novembre, 2ª G ripresa attività didattica dal 17 novembre.

