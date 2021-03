CORONAVIRUS, IN ITALIA 25.735 POSITIVI E 386 VITTIME

ROMA – Sono 25.735 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.935.

Sono invece 386 le vittime in un giorno (ieri erano state 423).

Sono 364.822 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 353.737. Il tasso di positività è del 7%, stabile rispetto a ieri.

Sono 3.364 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 31 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 244, secondo i dati del ministero (ieri erano stati 249). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate persone, con un incremento di 164 unità nelle ultime 24 ore.

“La revoca della sospensione è un grande sollievo perchè dobbiamo dare accelerazione forte alla campagna vaccinale. A fronte dei rarissimi eventi avversi dobbiamo invece considerare che abbiamo ora incidenza elevata di Covid nel Paese con 150 casi per 100mila abitanti. Rinunciare ora ad una forte campagna vaccinale sarebbe estremamente rischioso”. Lo ha detto il direttore Generale della Prevenzione del ministero Gianni Rezza, durante la conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute in seguito al pronunciamento dell’Ema sul vaccino AstraZeneca.

L’Rt nazionale resta all’1,16. “Eravamo a 200mila vaccinazioni al giorno e abbiamo avuto purtroppo una battuta d’arresto. Sappiamo che dobbiamo raddoppiare questo ritmo. La campagna di vaccinazione può ora entrare nel vivo anche perchè a metà aprile un nuovo quarto vaccino si renderà disponibile”.