CORONAVIRUS: IN ITALIA OLTRE 19MILA CASI IN UN GIORNO, RAPPORTO POSITIVI-TAMPONI AL 10,5%

ROMA – Continuano a salire i contagi per Covid in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute l’incremento nelle ultime 24 ore è di 19.143, individuati con 182.032 tamponi, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza. Il totale dei contagiati – comprese vittime e guariti – sale a 484.869. In calo invece l’incremento delle vittime, 91 in un giorno (ieri erano 136) che portano il totale a oltre 37mila (37.059)

E’ ancora una volta la Lombardia la regione che fa segnare l’incremento più alto, 4.916 nuovi casi in 24 ore, seguita da Campania (2.280), Piemonte (2.032), Veneto (1.550), Lazio (1.389) e Toscana (1.290). Queste sei regioni hanno complessivamente il 70% dei nuovi casi in Italia. Ancora in crescita il rapporto tra contagiati e tamponi effettuati: dal 9,4% di ieri è salito sopra il 10%.

Il rapporto fra casi positivi e tamponi è salito ancora e dal 9,5% di ieri oggi è aumentato al 10,5%, è “il valore più alto raggiunto in questa seconda ondata”, ha detto il fisico Enzo Marinari, dell’Università Sapienza di Roma.

Download in PDF©