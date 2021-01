COVID, IN ITALIA OLTRE 20 MILA NUOVI CASI: MORTI IN CALO, INDICE DI POSITIVITA’ ALL’11,4 PER CENTO

ROMA – I nuovi casi di Covid in Italia sono 20.331 a fronte di 178.596 tamponi (ieri i nuovi positivi erano 15.378 e i tamponi 135.106). Stabile l’indice di positività all’11,4%. In calo i morti: 548 (ieri 649), per un totale di 76.877 all’inizio dell’epidemia.

Lievissimo incremento delle terapie intensive (2 in più contro i -10 di ieri): oggi gli accessi sono stati 183, il totale è 2.571. Dai reparti ordinari sono invece usciti 221 pazienti nelle ultime 24 ore, portando il totale a 23.174. Gli attualmente positivi sono 568.712, in calo rispetto a ieri (-449). I guariti di oggi sono 20.227 per un totale di 1.556.356.

La regione con più casi giornalieri è anche oggi il Veneto, con +3.638 (ieri +3.151), seguita dalla Lombardia che registra una impennata di casi, +2.952 (ieri +1.338), quindi il Lazio anch’esso con impennata a +2.007 (ieri +1.719), Sicilia con +1.692 (ieri +1.576), Puglia che segna +1.581 (ieri +1.081), Emilia Romagna con +1.576 (ieri +1.506).

Download in PDF©