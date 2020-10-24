CORONAVIRUS, IN PROVINCIA DELL’AQUILA 461 CONTROLLI E 6 SANZIONI

24 Ottobre 2020 13:54

L’AQUILA – Nella giornata di ieri, venerdi 23 ottobre 2020, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 418 controlli personali, con 6 persone sanzionate e 43 attività o esercizi controllati.




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