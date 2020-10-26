CORONAVIRUS: IN PROVINCIA DELL’AQUILA OLTRE 750 CONTROLLI PERSONALI E 3 SANZIONI

26 Ottobre 2020 13:59

L’AQUILA – Nelle giornate di sabato e domenica, 24 e 25 ottobre 2020, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 753 controlli personali, con 3 persone sanzionate e 105 attività o esercizi controllati.




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