CORONAVIRUS L’AQUILA: IERI QUASI 550 CONTROLLI E UNA SANZIONE

22 Ottobre 2020 13:44

L’AQUILA – Nella giornata di ieri, mercoledi 21 ottobre 2020, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 510 controlli personali, con 1 persona sanzionata e 33 attività o esercizi controllati.




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Lo comunica la Prefettura dell’Aquila.

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