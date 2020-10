CORONAVIRUS L’AQUILA, RIAPRE CON ORARIO RIDOTTO LA BOTTIGLIERIA LO ZIO

L’AQUILA – Riapre, con orario ridotto, la Bottiglieria Lo Zio, all’Aquila.

Ad annunciarlo i gestori che, sui social, hanno anche precisato che il locale è stato sanificato e che si tratterà comunque

“Noi stiamo bene, il locale sta bene, i fusti stanno bene, la macchina del caffè sta bene. Domani riapriamo: per offrire un servizio sereno, per voi e per noi, per il momento abbiamo deciso di aprire dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:30. Ci piace troppo quando passate le vostre serate qui fuori e ci ferisce non potervelo permettere, perciò vi aspettiamo a colazione, pranzo, caffè e ammazza caffè. A domani! Uno speciale ringraziamento a L’Ozono Service”.

La chiusura era stata decisa solo a scopo precauzionale, in seguito alla positività tra i dipendenti.

