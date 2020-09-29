CORONAVIRUS: MINISTERO, TEST AEROPORTI ANCHE NELLE SCUOLE

ROMA – E’ possibile utilizzare anche nelle scuole i test antigenici rapidi attualmente in uso in porti e aeroporti.
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Lo indica il ministero della Salute in una circolare diffusa in serata, specificando che “l’utilizzo di tali test antigenici rapidi è in grado di assicurare una diagnosi accelerata di casi di Covid-19, consentendo una tempestiva diagnosi differenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da Sars-CoV2”.