CORONAVIRUS: MINISTERO, TEST AEROPORTI ANCHE NELLE SCUOLE

ROMA – E’ possibile utilizzare anche nelle scuole i test antigenici rapidi attualmente in uso in porti e aeroporti.

Lo indica il ministero della Salute in una circolare diffusa in serata, specificando che “l’utilizzo di tali test antigenici rapidi è in grado di assicurare una diagnosi accelerata di casi di Covid-19, consentendo una tempestiva diagnosi differenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da Sars-CoV2”.

