CORONAVIRUS: MINISTERO, TEST AEROPORTI ANCHE NELLE SCUOLE

29 Settembre 2020 20:53

ROMA – E’ possibile utilizzare anche nelle scuole i test antigenici rapidi attualmente in uso in porti e aeroporti.




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Lo indica il ministero della Salute in una circolare diffusa in serata, specificando che “l’utilizzo di tali test antigenici rapidi è in grado di assicurare una diagnosi accelerata di casi di Covid-19, consentendo una tempestiva diagnosi differenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da Sars-CoV2”.

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