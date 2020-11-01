CORONAVIRUS: MORTO UN ALTRO MEDICO, IL CONTO SALE A 184

ROMA – Salgono a 184 i medici morti a causa dell’epidemia da Covid-19. L’ultima vittima è Paolo Melenchi, oculista di 57 anni di Caserta. Lo si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). Salgono così a cinque i medici deceduti nel periodo della seconda ondata pandemica.
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